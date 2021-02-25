"المعجل" لرتبة عقيد بحرس الحدود

صدر الأمر السامي الكريم بترقية قائد قطاع حرس الحدود بشعبة نصاب بمنطقة الحدود الشمالية ، المقدم محمد بن شلاش المعجل إلى رتبة عقيد.
فيما شكر "المعجل" القيادة الرشيدة على هذه الثقة، مؤكدًا أنها ستكون حافزًا له لخدمة الوطن والمواطن.
"سبق" تبارك للعقيد محمد المعجل، وتتمنى له التوفيق والسداد.
صدر الأمر السامي الكريم بترقية قائد قطاع حرس الحدود بشعبة نصاب بمنطقة الحدود الشمالية ، المقدم محمد بن شلاش المعجل إلى رتبة عقيد.
فيما شكر "المعجل" القيادة الرشيدة على هذه الثقة، مؤكدًا أنها ستكون حافزًا له لخدمة الوطن والمواطن.
"سبق" تبارك للعقيد محمد المعجل، وتتمنى له التوفيق والسداد.