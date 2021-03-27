فشل محاولات تعويم سفينة الحاويات العملاقة الجانحة بقناة السويس

فريق الإنقاذ الهولندي: قاطرتان إضافيتان ستصلان 28 مارس للمساعدة

ذكرت شركة "إن ڤي إيڤر غيفن" المشغلة لسفينة الحاويات العملاقة الجانحة بقناة السويس، أن محاولة إعادة تعويمها فشلت يوم الجمعة.

الشركة قالت إن فريق الإنقاذ الهولندي أكد أن قاطرتين إضافيتين ستصلان في 28 مارس آذار للمساعدة في جهود إعادة تعويمها.

هيئة قناة السويس قالت، أمس الجمعة: إن نسبة إنجاز أعمال إزالة الرمال المحيطة بمقدمة السفينة "إيفر غيفن" بلغت نحو 87 في المئة، بعد إزالة نحو ١٧ ألف متر مكعب من الرمال.

وتوقفت حركة الملاحة بالقناة لليوم الخامس على التوالي مع فشل محاولات تعويم السفينة التي جنحت بمجرى القناة منذ صباح الثلاثاء الماضي.

ويعمل عدد من الآليات التابعة للهيئة وأخرى تابعة لشركة هولندية استأجرتها الشركة المشغلة للسفينة لتعويم السفينة وسحبها منذ الثلاثاء، والتي تعوق حمولتها البالغة ٢٢٤ ألف طن وطبيعة المنطقة الحجرية التي جنحت فيها نجاح العملية حتى الآن.

ويعطل جنوح السفينة بضائع تقدر قيمتها بنحو 9.6 مليار دولار كل يوم، حسب بيانات الشحن، ما يعادل 400 مليون دولار من التبادل التجاري في الساعة بطول الممر المائي الذي يعد معبرًا حيويًّا بين الشرق والغرب.

وقالت مصادر لصحيفة "وول ستريت جورنال": إن هناك "تقدمًا ملموسًا" في جهود تعويم سفينة الحاويات Ever Given الجانحة في قناة السويس، وإن الأعمال قد تنجز اليوم السبت.

وحسب مصدر في أعمال تعويم السفينة: فإن الأمور "تسير بشكل جيد"، وقد يتم تحريك السفينة قبل الموعد الذي كان متوقعًا في وقت سابق.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر في قناة السويس أنه تقرر تعليق جهود تعويم السفينة في وقت متأخر من مساء الجمعة على أن تستأنف السبت، وذلك بعد عمليات تجريف لإزالة 20 ألف متر مكعب من الرمال عند مقدمة السفينة.