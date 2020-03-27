إمارة المدينة: منع الدخول والخروج من 6 أحياء على مدار اليوم "24 ساعة"

لزيادة الإجراءات الوقائية والاحترازية

أكدت إمارة منطقة المدينة المنورة تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية في المدينة المنورة لمكافحة فيروس كورونا، واتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وقالت إنه "بناء على التوصيات الصحية المقدمة من الجهات المعنية تقرر تمديد فترة المنع على نطاق أحياء (الشريبات، وبني ظفر، وقربان، والجمعة، وجزء من الإسكان، وبني خدرة)، ومنع الدخول أو الخروج منها على مدار اليوم (24 ساعة)، ابتداء من الـ6:00 صباح يوم غد السبت 4 شعبان 1441هـ لمدة أسبوعين.

وبيَّنت أنه يمكن لسكان الأحياء المشار إليها الخروج للاحتياجات العاجلة مثل (الرعاية الصحية - والتموينات)، وذلك داخل نطاق منطقة الحظر خلال الفترة (6:00 - 15:00). كما يُنصح بالالتزام بالحجر الصحي المنزلي، والتواصل مع هاتف الصحة 937 في حال ظهور أي أعراض مرضية.

وتابعت: "لا يشمل منع التنقل داخل النطاق المشار إليه في الفقرة الأولى الفئات المستثناة من قرار منع التجول، مع مراعاة أن يكون ذلك في أضيق الحدود، ووفق الإجراءات والضوابط التي وضعتها الجهة المعنية".