بأحياء جدة.. ملاحقة مخالفي الإجراءات الاحترازية وعدم مرتدي الكمامات

بعد أن رصدتهم الشرطة في إطار الجهود المبذولة للحد من تفشي فيروس كورونا

قامت الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة مكة المكرّمة، مساء أمس، بالعمل على تطبيق لائحة الحد من التجمعات وتطبيق مخالفة الإجراءات الاحترازية بعدم لبس الكمامة ميدانياً في عددٍ من أحياء محافظة جدة.

وبرزت الجهود الأمنية لرجال الأمن جلياً حيث قام رجال الأمن بتحرير مخالفات لأشخاص لم يلتزموا بلبس الكمامة بعد رصدهم، ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة للحد من تفشي فيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد جدة

115

03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441 11:46 AM

بعد أن رصدتهم الشرطة في إطار الجهود المبذولة للحد من تفشي فيروس كورونا

بأحياء جدة.. ملاحقة مخالفي الإجراءات الاحترازية وعدم مرتدي الكمامات

عبدالله الراجحي

جدة

13 27,455

قامت الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة مكة المكرّمة، مساء أمس، بالعمل على تطبيق لائحة الحد من التجمعات وتطبيق مخالفة الإجراءات الاحترازية بعدم لبس الكمامة ميدانياً في عددٍ من أحياء محافظة جدة.

وبرزت الجهود الأمنية لرجال الأمن جلياً حيث قام رجال الأمن بتحرير مخالفات لأشخاص لم يلتزموا بلبس الكمامة بعد رصدهم، ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة للحد من تفشي فيروس كورونا.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد جدة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020