"كورونا" يضرب الأثرياء .. 139 مليار دولار خسائر في يوم واحد

‫"بيزوس" و"برنار" يتصدّران .. و"السفينة الموبوءة" تعصف بـ "اريسون"

خسر أثرياء العالم 139 مليار دولار في يوم واحد "أمس الإثنين"، حين تراجعت أسواق الأسهم بسبب مخاوف من تأثير فيروس كورونا القاتل في الاقتصاد العالمي.

وبحسب تقرير لموقع "ستف النيوزيلندي"؛ فإن هذه الخسارة تعد الأكبر في ثروة أثرياء العالم، حيث خسر 500 ملياردير حول العالم رقماً مهولاً بلغ 139 ملياراً خلال الـ 24 ساعة الماضية بعد تراجع كل من مؤشر داو جونز الصناعي، ومؤشر إس وبي 500 بنسبة تزيد على 3 % أمس، وهي النسبة الأكبر خلال ما يزيد على عامين.

وتصدر الخاسرين جيف بيزوس؛ مؤسِّس موقع أمازون، وبرنار أرنو؛ رئيس مجلس إدارة مجموعة لويس فيتون المختصة ببيع السلع الفاخرة؛ حيث خسر كل منهما أكثر من 4.8 مليار دولار.

وفقد أمانسيو أورتيغا، المدير التنفيذي لشركة إنديتكس لمتاجر زارا، 4 مليارات دولار، وتراجعت ثروات بقية الأثرياء في قائمة العشرة الأكثر ثراءً بمعدل 2.3 مليار دولار على الأقل.

وتراجعت القيمة الصافية لثروة ميكي اريسون، رئيس مجلس إدارة شركة كرنفال، إلى 10 مليارات دولار، بعد أن خسر 406 ملايين دولار بعد اكتشاف إصابة مئات الأشخاص ممّن كانوا على متن السفينة "دايموند برينسس" المملوكة للشركة.