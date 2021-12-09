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أكثر بكثير من عام 2020.. ومتجر تطبيقات "آب ستور" في الصدارة

إحصائية تكشف عن رقم مذهل أنفقه المستخدمون على تطبيقات الهواتف الذكية في 2021

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كشفت إحصائية جديدة عن رقم مذهل أنفقه المستخدمون على تطبيقات الهواتف الذكية في عام 2021.



ونشرت شركة "سينسور تاو" تقريرها السنوي، حول ما أنفقه المستخدمون خلال عام 2021، والذي وصل إلى 133 مليار دولار أمريكي.



وأنفق المستخدمون أموالا أكثر بكثير من عام 2020 على التطبيقات على الهواتف العاملة بنظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، بنسبة وصلت إلى 20%، والتي بلغت 111.1 مليار دولار.



واحتل متجر تطبيقات "آب ستور" على هواتف "آيفون" الصدارة بإنفاق يصل إلى 85.1 مليار دولار، بزيادة قدرها 17.7 عن العام الماضي.



وحقق متجر تطبيقات "جوجل بلاي" أرباحاً قدرت بـ47.9 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة 1.8 مرة مقارنة بالعام الماضي.



كما أظهرت الإحصائية ارتفاع إجمالي عمليات تثبيت التطبيقات في نظامي "أندرويد" و"آي أو إس"، بنسبة 0.5% عن عام 2020، حيث بلغ عدد تثبيت التطبيقات على "جوجل بلاي" 111.3 مليار مرة، فيما تم تثبيت 32.3 مليار تطبيق على "آب ستور".



وكان تطبيق "تيك توك" هو التطبيق الأكثر تحميلا لعام 2021، عبر نظامي "أندرويد" و"آي أو إس"، وتبعه تطبيقات "فيسبوك، وإنستجرام، وواتسآب، وماسنجر"، ثم تطبيقات "تيليجرام"، و"سناب شات"، و"زووم"، و"كب كت"، و"سبوتيفاي".



وأنفق على تطبيق "تيك توك" وحده أكثر من 2.3 مليار دولار في عام 2021.