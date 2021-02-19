"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على 6 مناطق بينها الرياض

ضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على شمال ووسط وشرق المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوّناً لسُحب رعديّة مُمطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، الرياض، الشرقية، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من شمال ووسط وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية الى شمالية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.