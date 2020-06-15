إعادة تشغيل المطارات البلجيكية وفتح الحدود مع دول شنغن

بعد توقف ثلاثة أشهر لحركة الملاحة الجوية بسبب كورونا

قامت السلطات البلجيكية صباح اليوم، بتشغيل مختلف المطارات بعد توقف ثلاثة أشهر لحركة الملاحة الجوية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت إدارة مطار بروكسل العالمي، أن المطار يشهد اليوم ستين رحلة وصول ومغادرة؛ فيما أعلن مطار شارل روا جنوب بلجيكا أن طائرة نقل سياحية غادرت في أول رحلة إلى بلغاريا.

وشددت الحكومة البلجيكية على ضرورة الاستمرار في تدابير الوقاية والتباعد الاجتماعي في مجمل مراحل تشغيل المطارات وتنظيم رحلات السفر.

وفي ذات السياق أعلنت بلجيكا -أسوة بدول منظومة شنغن الأمنية- إعادة فتح الحدود الداخلية واستئناف حركة التنقل مع جميع الدول المجاورة.