بريطانيا تسجِّل 592 وفاة من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد

5 ملايين شخص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا اليوم تسجيل 592 وفاة نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا المستجد خلال الـ28 يومًا الماضية.

كما بلغت حصيلة الإصابات اليومية بالمرض 22125 إصابة، فيما تلقى 6.5 مليون شخص الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس ضمن برنامج التطعيم القومي.