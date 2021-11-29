أمير تبوك يدشن منصة للربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية والإمارة

تهدف إلى تسريع خدمة المستفيدين وإنجاز المعاملات وتعزيز التحول الرقمي

دشّن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم، بحضور وكيل إمارة المنطقة محمد بن عبدالله الحقباني، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية ناصر بن أحمد الخريصي منصة "وسيط "للربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية في المنطقة والإمارة.

وتهدف المنصة إلى تسريع خدمة المستفيدين وإنجاز المعاملات من خلال منصة للمراسلات الإلكترونية حيث استمع أمير المنطقة إلى شرح عن آلية عمل المنصة وأهدافها من خلال الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية وامارة المنطقة والذي يسهم في تعزيز التحول الرقمي بين الجهات الحكومية.

ونوه أمير منطقة تبوك بالتطور التقني الذي تشهده جميع القطاعات الحكومية والذي ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030م في ظل الدعم الغير محدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده.

إلى هذا بارك أمير المنطقة حصول إمارة منطقة تبوك على المركز الثاني على مستوى إمارات المناطق في نتائج قياس التحول الرقمي للجهات الحكومية في دورتها التاسعة للعام 2021 والذي أعلنت عنه هيئة الحكومة الرقمية مؤخرًا.