خلل قد يسرب الوقود.. "التجارة" تستدعي 413 سيارة تويوتا

مشكلة في تثبيت الأنبوب قد تنتهي بتوقف المحرك عن العمل

أعلنت وزارة التجارة، اليوم، عن #استدعاء 413 مركبة تويوتا "Hilux / Hiace" (ديزل) 2019؛ لخلل في تثبيت أنبوب الوقود قد يؤدي إلى تسرب الوقود، وتوقف المحرك عن العمل مما يزيد من خطر وقوع حادث.

وطالبت الوزارة بالتحقق من شمول رقم هيكل المركبة، والتواصل مع الشركة لاستبدال أنبوب الوقود مجاناً.

وزارة التجارة والاستثمار استدعاء تويوتا

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08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441 03:17 PM

مشكلة في تثبيت الأنبوب قد تنتهي بتوقف المحرك عن العمل

خلل قد يسرب الوقود.. "التجارة" تستدعي 413 سيارة تويوتا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت وزارة التجارة، اليوم، عن #استدعاء 413 مركبة تويوتا "Hilux / Hiace" (ديزل) 2019؛ لخلل في تثبيت أنبوب الوقود قد يؤدي إلى تسرب الوقود، وتوقف المحرك عن العمل مما يزيد من خطر وقوع حادث.

وطالبت الوزارة بالتحقق من شمول رقم هيكل المركبة، والتواصل مع الشركة لاستبدال أنبوب الوقود مجاناً.

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