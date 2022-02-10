البرنامج الوطني لمكافحة التستر: 6 أيام على انتهاء مهلة تصحيح أوضاع المتسترين

الأسبوع الأخير للفترة التصحيحية الفرصة الأخيرة المتبقية لتصحيح أوضاع المخالفين

دعا البرنامج الوطني لمكافحة التستر عموم المنشآت المخالفة للمسارعة إلى التقدم إلكترونياً بطلبات التصحيح، والاستفادة من مزايا المدة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر قبل انتهائها الأربعاء القادم الموافق 16 فبراير 2022م.

وأكد البرنامج أن الأسبوع الأخير للفترة التصحيحية يعد الفرصة الأخيرة المتبقية لتصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر في المملكة.

وتعمل 20 جهة حكومية على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات وإيقاع العقوبات النظامية عليهم، والتي تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة مالية بقيمة 5 ملايين ريال.

ويتلقى البرنامج الوطني لمكافحة التستر حتى نهاية يوم الأربعاء القادم طلبات تصحيح الأوضاع وفق الخيارات التالية: الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وتسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي، واستمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة (سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص) وتصرّف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حلّ المنشأة، إضافة إلى خيار حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي للمملكة بصفة نهائية.