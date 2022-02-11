موريتانيا تدين مواصلة الحوثي هجماته تجاه أراضي المملكة

أكّدت تضامنها الكامل مع السعودية في إجراءات حماية أمنها

أعربت موريتانيا عن بالغ إدانتها لمواصلة ميليشيا الحوثي هجماتها الإرهابية باتجاه أراضي المملكة، التي كان آخرها استهداف مطار أبها الدولي بطائرة مسيّرة، نجحت الدفاعات السعودية في تدميرها.

وجدّدت موريتانيا في بيان صادر عن وزارة خارجيتها رفضها التام هذه الأعمال الإرهابية، مؤكّدة تضامنها الكامل مع المملكة فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها متمنية الشفاء العاجل للمصابين كافة.