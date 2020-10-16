بعد تجربتَيْ النصر والشباب.. "العويشير" يحمي عرين الوحدة

انضم الحارس عبدالله العويشير، مساء اليوم الجمعة، إلى صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الوحدة، قادماً من نادي النصر.

ويتردد - إعلامياً - أن العويشير وقع مع النادي المكاوي لمدة 4 مواسم، حيث لم يكشف عن تفاصيل الصفقة.

الجدير بالذكر أن العويشير انتقل لصفوف النصر قادماً من محطته الأولى الفتح 2018، ومثل أحد والشباب بنظام الإعارة.

يذكر أن الوحدة سيفتتح الموسم الرياضي الجديد 2020-2021 غداً السبت، بمواجهة القادسية، في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.