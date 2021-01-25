"الصحة": تسجيل 213 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 198 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 25 يناير 2021، تسجيل 213 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 366584 حالة .



وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 198 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 358137 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6355 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2092 والحالات الحرجة 333 حالة.