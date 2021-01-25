"الصحة": تسجيل 213 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 198 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 25 يناير 2021، تسجيل 213 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 366584 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 198 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 358137 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6355 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2092 والحالات الحرجة 333 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 25 يناير 2021، تسجيل 213 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 366584 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 198 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 358137 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6355 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2092 والحالات الحرجة 333 حالة.