"الصحة": تسجيل 213 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 198 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 25 يناير 2021، تسجيل 213 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 366584 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 198 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 358137 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6355 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2092 والحالات الحرجة 333 حالة.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

19

25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442 03:37 PM

"الصحة": تسجيل 213 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 198 خلال الـ24 ساعة الماضية

عبدالله البرقاوي

الرياض

3 9,565

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 25 يناير 2021، تسجيل 213 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 366584 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 198 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 358137 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6355 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2092 والحالات الحرجة 333 حالة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021