سحب رعدية ممطرة ورياح سطحية على تبوك

مصحوبة بتدنٍ للرؤية وتستمر للثانية ظهراً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة تبوك، تُصحب برياح سطحية نشطة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة تبوك ومحافظات المنطقة كافة، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الثانية ظهراً.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

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18 مايو 2020 - 25 رمضان 1441 11:32 AM

مصحوبة بتدنٍ للرؤية وتستمر للثانية ظهراً

سحب رعدية ممطرة ورياح سطحية على تبوك

وكالة الأنباء السعودية (واس)

تبوك

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة تبوك، تُصحب برياح سطحية نشطة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة تبوك ومحافظات المنطقة كافة، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الثانية ظهراً.

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