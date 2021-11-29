"آل مروان" يحتفل بزواجه في قاعة الملكة بوادي الدواسر

احتفل مدير مكتب محافظ محافظة وادي الدواسر فهد بن مشوط آل مروان، بزواجه يوم الجمعة الماضي بقاعة المملكة، وقد حضر الحفل محافظ وادي الدواسر فهد بن عبدالله آل مسعود ووكيل محافظة وادي الدواسر الدكتور أحمد العلم، وقائد فريق منقذ ناصر بن فياض آل عويمر، وحضر عدد من شيوخ وأعيان المحافظة ولفيف من الأقارب والأصدقاء .

"سبق" تبارك للعريس وتتمنى له حياة زوجية سعيدة .