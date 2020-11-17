عبر بطاقة "كفاءة".. 35 ألف ترخيص تمنحها "المواصفات" في 2020

تحديث المواصفات القياسية السعودية وتغيير الشكل التوضيحي

منحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة نحو "35243" ترخيصاً باستخدام بطاقة كفاءة الطاقة وبطاقة ترشيد استهلاك المياه للموردين والمصنعين، خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2020م.

وأوضحت "المواصفات السعودية"، أنها منحت (13944) ترخيصاً باستخدام بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية، بينها (12230) ترخيصاً للإطارات، و(1378) باستعمال بطاقة كفاءة الطاقة لاقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة، إلى جانب (456) ترخيصاً للمحركات الكهربائية، فيما منحت الهيئة (7235) ترخيصاً باستخدام بطاقة ترشيد استهلاك المياه.

وقامت المواصفات السعودية وبالمشاركة مع البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة بتحديث المواصفات القياسية السعودية الخاصة ببطاقات كفاءة الطاقة، حيث تم تغيير الشكل التوضيحي لكفاءة على البطاقات من النجوم إلى المستويات، لتصبح البطاقات الجديدة على شكل سبعة مستويات توضح قدرة الجهاز على ترشيد استهلاك الطاقة.

وتأتي هذه الخطوة لتوحيد شكل وهوية بطاقة كفاءة الطاقة لجميع الأجهزة المنزلية، لتيسير اطلاع المستهلك على معدلات كفاءة الطاقة لكل منتج.