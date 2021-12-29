ما حقيقة مطالبة مدير الصحة العالمية بوقف الجرعة الثالثة؟!

تصريح مجتزأ من حديثه في شهر سبتمبر الماضي بسلطنة عُمان

يتداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تصريح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، عن مناشدته لوقف الجرعة الثالثة.

وانتشرت رسائل وصور للخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل تحذيرات من تلقي الجرعة الثالثة، بعنوان "الصحة العالمية تدعو الدول لإيقاف الجرعة الثالثة".

يُذكر أن تصريح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، مجتزأ من حديثه في شهر سبتمبر الماضي في سلطنة عُمان؛ إذ طالب تيدروس الدول حينها بالاكتفاء بالجرعتين مؤقتًا لمنح الفرصة للدول الفقيرة للاستفادة من الجرعات المصنَّعة، وتحصين شعوبها؛ إذ إن نسبة المحصنين في الدول الفقيرة تعد ضئيلة مقارنة بالدول ذات الاقتصادات القوية.

وقال حينها المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في تصريحات إلى التلفزيون العُماني: "لا يمكن أن نقوم بإعطاء جرعة ثالثة معززة لشخص ما في الوقت الذي يكافح فيه الآخرون من أجل الحصول على الجرعة الأولى".

وفي أغسطس الماضي دعت منظمة الصحة العالمية إلى التمهل في إدارة جرعة ثالثة من اللقاحات ضد كوفيد-19، أو ما يعرف بالمعززات، حتى نهاية سبتمبر 2021؛ لتمكين ما لا يقل عن 10 % من سكان كل بلد في العالم من الحصول على التطعيم.

وكانت الدراسات في أكتوبر الماضي قد أظهرت أن الجرعة الثالثة "التعزيزية" من اللقاحات تزيد مناعة الجسم بمقدار يزيد على 95 % لمواجهة فيروسات كورونا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، ألبرت بورلا، في تصريحات صحفية: "إن هذه النتائج تقدم دليلاً على فوائد المعززات في ظل المساعي إلى حماية الناس جيدًا من المرض".