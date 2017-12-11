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طالب بمنعهم من الترشح في الانتخابات العراقية المقبلة

الصدر لـ "ميليشيات الحشد الشعبي": سلّموا سلاحكم للدولة

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر؛ ميليشيات الحشد الشعبي في العراق، إلى تسليم السلاح للدولة.

ووفق "سكاي نيوز" طالب الصدر؛ الحكومة العراقية، بمنع قادة ميليشيات الحشد الشعبي من الترشح في الانتخابات المقبلة، وتسليم المناطق التي تمّت استعادة السيطرة عليها من "داعش" إلى القوات الأمنية.