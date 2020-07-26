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تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتستمر حتى العاشرة مساءً

تنبيه لـ "الأرصاد": أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة المدينة المنوّرة

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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- اليوم، تضمن نشاطاً للرياح السطحية وأمطاراً رعدية وتدنياً في مدى الرؤية بالمدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع.

وبينت الإدارة أن الحالة تستمر من الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى العاشرة مساءً.