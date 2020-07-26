تنبيه لـ "الأرصاد": أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة المدينة المنوّرة

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتستمر حتى العاشرة مساءً

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- اليوم، تضمن نشاطاً للرياح السطحية وأمطاراً رعدية وتدنياً في مدى الرؤية بالمدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع.

وبينت الإدارة أن الحالة تستمر من الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى العاشرة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

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26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441 08:32 AM

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتستمر حتى العاشرة مساءً

تنبيه لـ "الأرصاد": أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة المدينة المنوّرة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- اليوم، تضمن نشاطاً للرياح السطحية وأمطاراً رعدية وتدنياً في مدى الرؤية بالمدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع.

وبينت الإدارة أن الحالة تستمر من الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى العاشرة مساءً.

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