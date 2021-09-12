"سكني" يصدر 3377 عقدًا إلكترونيًّا للأراضي السكنية خلال أغسطس الماضي

تأتي ضمن خياراته السكنية والتمويلية المتنوعة لتسهيل تملك الأسر السعودية

أصدر برنامج "سكني"، 3377 عقدًا للأراضي السكنية للمستفيدين من البرنامج خلال شهر أغسطس الماضي؛ وذلك ضمن خياراته السكنية والتمويلية المتنوعة، لتسهيل تملّك الأسر السعودية؛ تماشيًا مع مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- لرفع نسبة التملك إلى 70% بحلول العام 2030.

وأوضح "سكني" في بيان صحافي، أن الأراضي شملت 609 أراضٍ في منطقة الرياض، و662 أرضًا في منطقة مكة المكرمة، وفي المنطقة الشرقية 387 أرضًا، إضافة إلى 642 أرضًا في منطقة جازان، و348 أرضًا في منطقة نجران، و275 في منطقة القصيم، و130 أرضًا ضمن منطقة حائل، وفي منطقة عسير 109 أراضٍ، و100 أرض لمستفيدي "سكني" في منطقة الجوف، و64 في منطقة الحدود الشمالية، و43 في منطقة المدينة المنورة، و8 أراضٍ سكنية في منطقة تبوك.

وأشار البرنامج إلى أن هذا العدد يأتي امتدادًا لما سبق تسليمه من أراضٍ للأسر المستفيدة من الدعم السكني في مدن ومناطق المملكة؛ مؤكدًا أن إجراءات إصدار عقود الأراضي السكنية مستمرة في جميع المخططات المكتملة؛ مشيرًا إلى أن مساحات الأراضي تصل إلى 500م2 للأرض، ويمكن إتمام إجراءات الحجز واختيار المخطط المناسب من خلال الموقع الإلكتروني لبرنامج "سكني" https://sakani.housing.sa/plans-map، أو تطبيق "سكني" للهواتف الذكية، وتتيح البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني" خاصية معاينة واختيار المخطط السكني المناسب لمستفيدي الأراضي السكنية وفق رغباتهم واحتياجاتهم؛ وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث خدمات إلكترونية تساعد في تسهيل التملك.

ويقدم "سكني" عددًا من الخيارات السكنية والحلول التمويلية لتلبية رغبات وتطلعات الأسر، وتتضمن الاستفادة من القرض العقاري المدعوم لشراء الوحدات السكنية الجاهزة، وشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء ضمن مشاريع "سكني"، بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى الاستفادة من القرض العقاري المدعوم للبناء الذاتي لمن يمتلكون أراضٍ سكنية.

يُذكر أن برنامج "سكني" سجل استفادة أكثر من 124 ألف أسرة سعودية من بداية العام حتى شهر يوليو 2021، وبلغ عدد الأسر التي سكنت منازلها 97 ألف أسرة، ويسعى البرنامج لتمكين المزيد من تملك المسكن الأول بتقديم الخيارات والحلول السكنية المتنوعة التي تلبي تطلعاتهم وقدراتهم، لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.