"أمانة الطائف" تنفي شائعة إزالة أحياء.. وتؤكد على أخذ المعلومات من مصادرها

نفى مدير الإعلام والاتصال المؤسسي لأمانة الطائف، ما يُشاع عن إزالة خمسة أحياء بالطائف.

وقال ردّاً على استفسار "سبق": إن ما يتردد حول ذلك إشاعة. مؤكداً بأخذ المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية والموثوقة، وتجنب الشائعات والمعلومات المغلوطة.

وكانت معلومات تم تداولها عن عزم الأمانة بالطائف إزالة خمسة أحياء لديها، وانتشر ذلك بين مُستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، لتُسارع الأمانة بتكذيب ونفي ما تردد وأنها مجرد شائعة ليس لها أساس من الصحة.