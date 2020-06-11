"التجارة" تضبط 54 محطة امتنعت عن الخدمة لاستغلال تغيير الأسعار

قامت بإيقاع غرامات فورية على المخالفين واستدعاء مُلاك المحطات

أكد عبدالرحمن الحسين، المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، أن الفِرق الرقابية الميدانية ضبطت 54 محطة وقود؛ امتنعت عن تقديم الخدمة بهدف استغلال تغيير السعر.

وأشار الحسين إلى أنه تم إيقاع غرامات فورية على المخالفين، وإلزامهم بتقديم الخدمة فورًا للمستهلك. كما تم استدعاء مُلاك المحطات المخالفة للوزارة لاتخاذ الإجراء النظامي بحقهم.