"التجارة" تضبط 54 محطة امتنعت عن الخدمة لاستغلال تغيير الأسعار

قامت بإيقاع غرامات فورية على المخالفين واستدعاء مُلاك المحطات

أكد عبدالرحمن الحسين، المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، أن الفِرق الرقابية الميدانية ضبطت 54 محطة وقود؛ امتنعت عن تقديم الخدمة بهدف استغلال تغيير السعر.

وأشار الحسين إلى أنه تم إيقاع غرامات فورية على المخالفين، وإلزامهم بتقديم الخدمة فورًا للمستهلك. كما تم استدعاء مُلاك المحطات المخالفة للوزارة لاتخاذ الإجراء النظامي بحقهم.

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11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441 02:04 AM

قامت بإيقاع غرامات فورية على المخالفين واستدعاء مُلاك المحطات

"التجارة" تضبط 54 محطة امتنعت عن الخدمة لاستغلال تغيير الأسعار

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أكد عبدالرحمن الحسين، المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، أن الفِرق الرقابية الميدانية ضبطت 54 محطة وقود؛ امتنعت عن تقديم الخدمة بهدف استغلال تغيير السعر.

وأشار الحسين إلى أنه تم إيقاع غرامات فورية على المخالفين، وإلزامهم بتقديم الخدمة فورًا للمستهلك. كما تم استدعاء مُلاك المحطات المخالفة للوزارة لاتخاذ الإجراء النظامي بحقهم.

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