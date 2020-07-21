كريم يدمج عنوان٣ كلمات لتسهيل العثور على المواقع في السعودية

عقدت شركة كريم، المنصة التقنية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، شراكة مع عنوان٣كلمات، وهي شركة لتقنية المواقع توّفر نظام عنونة دقيق من شأنه تحسين تجربة الانطلاق والوصول لكل من العملاء وقائدي المركبات (الكباتن). ستمكّن هذه الشراكة عملاء كريم من إدخال عنوان مكوّن من ٣ كلمات لموقعهم داخل تطبيق كريم، مما يعني عدم اضطرارهم إلى إدخال عنوان تقليدي طويل أو معقد بعد الآن، فلن يحتاجوا سوى ثلاث كلمات للوصول إلى الموقع الذي يريدونه بالضبط.

قسّم عنوان٣كلمات كل العالم إلى شبكة من مربعات مساحتها ٣ م × ٣ م وأعطى لكل مربع عنوان من ٣ كلمات. فعلى سبيل المثال، إذا كنت تزور المكتب الرئيسي لشركة كريم بالرياض، يمكنك ببساطة كتابة إيجاد الثلاث كلمات الخاصة بالمكتب وكتابة ذلك بالتطبيق بدلاً من عنوان 2869 طريق الدمام الفرعي، الشهداء، الرياض 8142 13241، المملكة العربية السعودية الذي يشير إلى المبنى، وكذلك يمكنك حفظ المواقع المهمة لك بتطبيق كريم، كموقع المنزل والعمل والنادي ومطعمك المفضل.

يُقدِّم كريم خدمة قيّمة وموثوقة للمملكة العربية السعودية والمنطقة بالكامل. كما يُسهّل تطبيق كريم وسائل انتقال السكّان، وطلبهم الطعام وكل معاملاتهم. يشرح كريس شيلدريك، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة عنوان٣كلمات قائلًا: «ستؤدي الشراكة مع عنوان٣كلمات إلى جعل التجربة أكثر سلاسة، إذ يتأكد الركّاب من دقة نقطة الانطلاق أو الوصول، دون الحاجة إلى إضافة توجيهات مفصّلة».

ويضيف هاشم لاري، المدير العام بالإنابة لشركة كريم السعودية: «نحرص بشكل دائم على تعزيز تجربة عملائنا، وتأتي هذه الشراكة في صلب هذه الجهود لتعزيز تجربة العميل والكباتن في مجال تحديد أدق لموقع الانطلاق أو الوصول».

سيصبح التنقل داخل المملكة العربية السعودية الآن أبسط من أي وقت مضى. لن يضطر الكابتن إلى البحث عن نقطة الانطلاق أو الوصول الصحيحة أو إلى طلب توجيهات إضافية. سواء كان بابًا معينًا أو مدخلا لمركز تسوق أو مكتبًا أو زاوية شارع أو بوابة حديقة، فإن السماح للركّاب بإدخال عنوان من ٣ كلمات سيجعله أسرع تخطيط ممكن للطريق. كما ستصبح تجربة العملاء مع كريم أكثر راحة، حين يتأكدون من توجُّههم إلى المكان الصحيح للمرة الأولى وفي كل مرة.

يحلّ عنوان٣كلمات العديد من الصعوبات التي يواجهّا الناس عند صعوبة إيجاد موقع معين. إن استخدام الدبوس الذي يقع في منتصف المبنى يُصعّب معرفة نقطة الوصول الصحيحة. كما يمكن ارتكاب الأخطاء بسهولة عند كتابة عنوان كامل، وغالبًا ما تعرض نقاط الاهتمام نتائجمتعددة. تستخدم ميزة الاقتراح التلقائي المدمجة في عنوان٣كلمات وظيفة «منع الخطأ» لاقتراح عنوان٣كلمات صحيح، حتى إذا اشتملت كلمات البحث على أخطاء إملائية أو غيرها من الأخطاء. سيتوفر إدخال عنوان٣كلمات في تطبيق كريم باللغتين العربية والإنجليزية.

الرياض، المملكة العربية السعودية، 21 تموز2020: عقدت شركة كريم، المنصة التقنية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، شراكة مع عنوان٣كلمات، وهي شركة لتقنية المواقع توّفر نظام عنونة دقيق من شأنه تحسين تجربة الانطلاق والوصول لكل من العملاء وقائدي المركبات (الكباتن). ستمكّن هذه الشراكة عملاء كريم من إدخال عنوان مكوّن من ٣ كلمات لموقعهم داخل تطبيق كريم، مما يعني عدم اضطرارهم إلى إدخال عنوان تقليدي طويل أو معقد بعد الآن، فلن يحتاجوا سوى ثلاث كلمات للوصول إلى الموقع الذي يريدونه بالضبط.

قسّم عنوان٣كلمات كل العالم إلى شبكة من مربعات مساحتها ٣ م × ٣ م وأعطى لكل مربع عنوان من ٣ كلمات. فعلى سبيل المثال، إذا كنت تزور المكتب الرئيسي لشركة كريم بالرياض، يمكنك ببساطة كتابة إيجاد الثلاث كلمات الخاصة بالمكتب وكتابة ذلك بالتطبيق بدلاً من عنوان 2869 طريق الدمام الفرعي، الشهداء، الرياض 8142 13241، المملكة العربية السعودية الذي يشير إلى المبنى، وكذلك يمكنك حفظ المواقع المهمة لك بتطبيق كريم، كموقع المنزل والعمل والنادي ومطعمك المفضل.

يُقدِّم كريم خدمة قيّمة وموثوقة للمملكة العربية السعودية والمنطقة بالكامل. كما يُسهّل تطبيق كريم وسائل انتقال السكّان، وطلبهم الطعام وكل معاملاتهم. يشرح كريس شيلدريك، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة عنوان٣كلمات قائلًا: «ستؤدي الشراكة مع عنوان٣كلمات إلى جعل التجربة أكثر سلاسة، إذ يتأكد الركّاب من دقة نقطة الانطلاق أو الوصول، دون الحاجة إلى إضافة توجيهات مفصّلة».

ويضيف هاشم لاري، المدير العام بالإنابة لشركة كريم السعودية: «نحرص بشكل دائم على تعزيز تجربة عملائنا، وتأتي هذه الشراكة في صلب هذه الجهود لتعزيز تجربة العميل والكباتن في مجال تحديد أدق لموقع الانطلاق أو الوصول».

سيصبح التنقل داخل المملكة العربية السعودية الآن أبسط من أي وقت مضى. لن يضطر الكابتن إلى البحث عن نقطة الانطلاق أو الوصول الصحيحة أو إلى طلب توجيهات إضافية. سواء كان بابًا معينًا أو مدخلا لمركز تسوق أو مكتبًا أو زاوية شارع أو بوابة حديقة، فإن السماح للركّاب بإدخال عنوان من ٣ كلمات سيجعله أسرع تخطيط ممكن للطريق. كما ستصبح تجربة العملاء مع كريم أكثر راحة، حين يتأكدون من توجُّههم إلى المكان الصحيح للمرة الأولى وفي كل مرة.

يحلّ عنوان٣كلمات العديد من الصعوبات التي يواجهّا الناس عند صعوبة إيجاد موقع معين. إن استخدام الدبوس الذي يقع في منتصف المبنى يُصعّب معرفة نقطة الوصول الصحيحة. كما يمكن ارتكاب الأخطاء بسهولة عند كتابة عنوان كامل، وغالبًا ما تعرض نقاط الاهتمام نتائجمتعددة. تستخدم ميزة الاقتراح التلقائي المدمجة في عنوان٣كلمات وظيفة «منع الخطأ» لاقتراح عنوان٣كلمات صحيح، حتى إذا اشتملت كلمات البحث على أخطاء إملائية أو غيرها من الأخطاء. سيتوفر إدخال عنوان٣كلمات في تطبيق كريم باللغتين العربية والإنجليزية.