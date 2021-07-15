الأخضر الأولمبي يختتم معسكر رومانيا.. ويغادر الليلة إلى اليابان

اختتم المنتخب السعودي تحت 23 عامًا اليوم الخميس معسكره الإعدادي في رومانيا، والذي جاء في إطار المرحلة السادسة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وأدى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية الأخيرة مساء اليوم على الملعب الرديف لملعب نادي ستيوا بوخارست الروماني، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، بدأت بمران في مربعات مصغّرة، أعقبه مران على الكرات العرضية، أعقب ذلك تقسيم الفريق إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى تمارين الإطالة، في حين أجرت المجموعة الأخرى، مران الاستحواذ على الكرة، أعقبه مناورةً مصغّرة.

من جهة أخرى، تغادر بعثة المنتخب السعودي مساء اليوم الخميس، عبر صالة الطيران الخاص بمطار بوخارست، إلى العاصمة اليابانية طوكيو تحضيرًا لبدء منافسات كرة القدم ضمن دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

يُذكر أن المنتخب الوطني السعودي تحت 23 عامًا يحلّ في المجموعة "الرابعة" ضمن منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو، إلى جانب منتخبات ساحل العاج، ألمانيا، والبرازيل، حيث سيفتتح الأخضر مشواره بمواجهة منتخب ساحل العاج يوم 22 يوليو الجاري، ثم يلتقي بمنتخب ألمانيا يوم 25 من الشهر ذاته، قبل أن يلتقي البرازيل يوم 28 يوليو.