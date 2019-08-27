بالفيديو.. مشهد مروع للحظة انهيار جسر في تركيا

انهار جسر في مدينة "ترمة" التركية، بعد هطول أمطار غزيرة على سواحل البحر الأسود؛ حسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وأدى ذلك لسقوط شخصين في النهر كانا بصدد المرور من الجسر لحظة انهيار جزء منه؛ بسبب السيول القوية، وتمكنت فِرَق الإنقاذ من انتشالهما، وأصيبا بجروح طفيفة.

واجتاحت مؤخرًا الفيضانات عدة مناطق في تركيا، وخاصة مدينة إسطنبول بفعل الأمطار الغزيرة؛ مما تسبب في احتجاز عدة مواطنين داخل منازلهم وسياراتهم، ووقوع خسائر مادية في بعض المحلات التجارية في المدينة.