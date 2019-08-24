4 ملايين نخلة في المدينة المنورة تنتج التمور الأكثر شهرة في العالم الإسلامي

تضخ إنتاجها يوميًّا في مهرجان "تمورنا بركة" بوابة البيع الأولى لها

تحظى تمور منطقة المدينة المنورة بقابلية عالية، وتنال شهرة في العالم الإسلامي؛ الأمر الذي جعل ضيوف الرحمن زوار المدينة المنورة يحرصون على أن تكون تمور المدينة بحوزتهم ببركتها المأثورة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.

وتضم منطقة المدينة المنورة نحو أربعة ملايين نخلة، تضخ إنتاجها يوميًّا في مهرجان المدينة المنورة للتمور "تمورنا بركة" مسجِّلة أرقامًا متزايدة في كمية المبيعات، وأسعار المنتجات قاربت الـ70 مليون ريال وفقًا لآخر الإحصائيات التي تصدرها أمانة منطقة المدينة المنورة يوميًّا.

ويستقبل المهرجان شحنات إنتاج مزارعي منطقة المدينة المنورة، وتجار التمور، والمتسوقين على أرض المهرجان التي تصل مساحاتها إلى 150 ألف م2، وتضم مناطق الحراج، ومنطقة للخدمات الرئيسية، ومكاتب للمحرجين، ومسجدًا، وأكثر من 500 موقف للسيارات.