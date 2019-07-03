مستبقةً انسحابَ واشنطن.. موسكو تجمّد التزاماتها بـ"معاهدة القوى النووية"

أُبرمت قبل 32 عامًا

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الأربعاء)؛ قانونًا بتعليق معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى، التي أُبرمت في عام 1987، حسبما نقلت "رويترز" عن موقع إلكتروني حكومي رسمي.

ومن المقرر أن تنسحب الولايات المتحدة من المعاهدة في الثاني من أغسطس (آب) المقبل؛ مبررة ذلك بتطوير روسيا صاروخًا ينتهك الاتفاق.