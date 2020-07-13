تطوُّر لقاحات "كورونا" يصعد بالأسهم الأوروبية

نمو قطاعات السفر والترفيه والبنوك والنفط

صعدت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين؛ إذ عزز تقدُّم نحو لقاح محتمل لمرض "كوفيد-19"، وتقارير أرباح متفائلة، وأحاديث عن إجراءات تحفيزية، الآمال بتعافٍ اقتصادي من ركود سببته أزمة فيروس كورونا.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعًا واحدًا في المئة، مع صعود أسهم شركات التعدين 1.7 في المئة، بدعم من تفاؤل بتعافي الاقتصاد في الصين، وقفزة في أسعار المعادن، وفقًا لـ"رويترز".

وسجّلت قطاعات أخرى حساسة للنمو، مثل السفر والترفيه والبنوك والتكنولوجيا والنفط والغاز، مكاسب في نطاق بين 1.4 في المئة و1.9 في المئة.

وفي حين أن من غير المتوقع أن يتخذ البنك المركزي الأوروبي تحركًا رئيسيًّا فإن الزعماء الأوروبيين سيجتمعون في 17 و18 يوليو (تموز) للاتفاق على تفاصيل صندوق التعافي الاقتصادي البالغة قيمته 750 مليار يورو.



