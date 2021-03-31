"الأرصاد": سماء غائمة تتخللها سحب ممطرة على حائل والجوف والحدود الشمالية

تنشط الرياح السطحية على الرياض والمدينة والقصيم والشرقية

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً قد تتخللها سحب ممطرة؛ تصحب برياح نشطة على أجزاءٍ من مناطق (حائل، الجوف، الحدود الشمالية)، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (الرياض، المدينة المنوّرة، القصيم، الشرقية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وشمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 16 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين؛ قد تصل إلى مترين ونصف شمالاً، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج جنوباً، ومتوسط الموج إلى مائج (شمالاً)، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.