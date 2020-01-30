"الأرصاد": المملكة تتأثر بمنخفضات سريعة هذه الأسابيع

دعت إلى متابعة موقع الهيئة وصفحة الإنذار المبكر

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، أن المملكة تتأثر هذه الأسابيع بمرور منخفضات سريعة تصاحبها تقلبات جوية ما بين يوم وآخر.

ودعت "الأرصاد" الجميع إلى متابعة موقع الهيئة وصفحة الإنذار المبكر.

الأرصاد الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة

2

30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441 01:30 PM

دعت إلى متابعة موقع الهيئة وصفحة الإنذار المبكر

"الأرصاد": المملكة تتأثر بمنخفضات سريعة هذه الأسابيع

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، أن المملكة تتأثر هذه الأسابيع بمرور منخفضات سريعة تصاحبها تقلبات جوية ما بين يوم وآخر.

ودعت "الأرصاد" الجميع إلى متابعة موقع الهيئة وصفحة الإنذار المبكر.

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