"الأرصاد": المملكة تتأثر بمنخفضات سريعة هذه الأسابيع

دعت إلى متابعة موقع الهيئة وصفحة الإنذار المبكر

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، أن المملكة تتأثر هذه الأسابيع بمرور منخفضات سريعة تصاحبها تقلبات جوية ما بين يوم وآخر.

ودعت "الأرصاد" الجميع إلى متابعة موقع الهيئة وصفحة الإنذار المبكر.