الولايات المتحدة تسجّل ‏‎155,882‎‏ إصابة جديدة و‎‏‏‎1,942‎‏‎‏ وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات بلغ ‏‎ 41,593,179و‏الوفيات ‏‎666,440‎‏ شخصاً

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ‏‎155,882‎‏ إصابة ‏‏‏جديدة ‏‏‏‏و ‏‎‏‎‏‎1,942‎‏‎‏ حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏‏وصل عدد ‏‏‏‏‏‏‏‏‏الإصابات إلى ‏‎41,593,179‎‏، فيما بلغ عدد ‏الوفيات ‏‎666,440‎‏ حالة.‏

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

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16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443 11:42 PM

إجمالي الإصابات بلغ ‏‎ 41,593,179و‏الوفيات ‏‎666,440‎‏ شخصاً

الولايات المتحدة تسجّل ‏‎155,882‎‏ إصابة جديدة و‎‏‏‎1,942‎‏‎‏ وفاة بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

واشنطن

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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ‏‎155,882‎‏ إصابة ‏‏‏جديدة ‏‏‏‏و ‏‎‏‎‏‎1,942‎‏‎‏ حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏‏وصل عدد ‏‏‏‏‏‏‏‏‏الإصابات إلى ‏‎41,593,179‎‏، فيما بلغ عدد ‏الوفيات ‏‎666,440‎‏ حالة.‏

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أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

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