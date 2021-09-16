الولايات المتحدة تسجّل ‏‎155,882‎‏ إصابة جديدة و‎‏‏‎1,942‎‏‎‏ وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات بلغ ‏‎ 41,593,179و‏الوفيات ‏‎666,440‎‏ شخصاً

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ‏‎155,882‎‏ إصابة ‏‏‏جديدة ‏‏‏‏و ‏‎‏‎‏‎1,942‎‏‎‏ حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏



ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏‏وصل عدد ‏‏‏‏‏‏‏‏‏الإصابات إلى ‏‎41,593,179‎‏، فيما بلغ عدد ‏الوفيات ‏‎666,440‎‏ حالة.‏