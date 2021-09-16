سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 155,882 إصابة جديدة و 1,942 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 41,593,179، فيما بلغ عدد الوفيات 666,440 حالة.
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إجمالي الإصابات بلغ 41,593,179والوفيات 666,440 شخصاً
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 155,882 إصابة جديدة و 1,942 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 41,593,179، فيما بلغ عدد الوفيات 666,440 حالة.