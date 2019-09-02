كويلار بعد وصوله الرياض: سعيد بتمثيل أفضل نادٍ آسيوي

أكد الكولومبي جوستافو كويلار لاعب فريق الهلال الجديد سعادته بارتداء قميص الزعيم.

وقال في حديث لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي في الرياض: "أرحب بجماهير الهلال وأشكرهم على حفاوة الاستقبال".

وأضاف: سعيد جداً بتواجدي في هذا النادي وأتمنى أن نفرح سوياً.

وزاد متحدثاً: "تركت أفضل نادٍ في أمريكا اللاتينية والتحقت بأفضل ناد في آسيا، وأتمنى أن أستمر طويلاً وأحقق النجاحات".

وكان الهلال قد تعاقد مع اللاعب بعقد يمتد لأربع سنوات قادمة بعد مفاوضات شاقة.