متحدث "التجارة" ينشر فيديو من محل تموينات داخل الحي: تسوق الصباح رائع

الوزارة كانت قد دعت للتسوق في الفترة الصباحية: يخفف من حدة الازدحام

نشر المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، صباح اليوم، مقطع فيديو من أحد التموينات بالحي الذي يقطنه، معلقًا عليه عبر حسابه في "تويتر" قائلًا: صورت هذا الفيديو الآن من أحد التموينات داخل الحي.. #التسوق_في_الصباح رائع جدًّا يُبعدكم عن الازدحام".

وكانت وزارة التجارة قد دعت في أكثر من مناسبة، إلى التسوق في الفترة الصباحية؛ مؤكدة أن هذا الأمر يخفف من حدة الازدحام، وقالت الوزارة: #التسوق_في_الصباح من الساعة الـ6 وحتى 11 صباحًا، يخفف من الازدحام، كن شريكنا في مكافحة انتشار #كورونا.. كما يمكنك التسوق عبر التطبيقات الإلكترونية في أي وقت.

وبدورها، تُواصل الفِرَق الرقابية لوزارة التجارة، وقوفها على المنشآت التجارية المستثناة من منع التجول، التي شملت البقالات، والهايبر ماركت، ومحال بيع الخضروات والفواكه، ومحال بيع الدواجن واللحوم، ومحال بيع الأسماك، والمخابز، ومحطات الوقود، لأجل التأكد من استمرارية الأعمال المقدمة للمستهلك.

وأكدت الوزارة أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع والمخزون، وتدفق إمدادات السلع التموينية والضرورية.

وأكدت "التجارة" أنها مستمرة في استقبال البلاغات والشكاوى طوال الـ24 ساعة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app، أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة.