أكثر من مليون و200 ألف مستفيد من برامج "دعوي أجياد" خلال عام

ضِمن تقريره السنوي بعنوان "ماذا حدث في 360 يومًا الماضية"

أصدر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة المكرمة، تقريره السنوي لعام 1440هـ، الذي حمل عنوانًا "ماذا حدث في 360 يومًا الماضية".

وتَضَمّن التقرير منجزات البرامج الدعوية التي قدّمها المكتب خلال العام الماضي للحجاج والمعتمرين وسكان منطقة الحرم؛ حيث بلغ عدد المستفيدين (1.233.530) شخصًا.

من جهته، أكد نائب رئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد الشيخ الدكتور عصام بن هاشم الجفري، أن هذه الإنجازات تأتي بفضل الله ثم بفضل القيادة الرشيدة على دعمها المستمرة ومتابعاتها الدءوبة، والتي تأتي من منطلق رسالتها السامية وتأكيدًا لاهتمامها بالإسلام والمسلمين ونشر العقيدة الصحيحة.

واختتم "الجفري" حديثه بشكر الأيادي البيضاء التي ساهمت في إنجاح البرامج والمشاريع بدعمهم السخي؛ سائلًا الله لهم القبول والسداد في القول والعمل.