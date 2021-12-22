خادم الحرمين يصدر أمرًا ملكيًّا بترقية وتعيين 17 قاضيًا بديوان المظالم

"اليوسف": الأمر الملكي يؤكد حرص القيادة على دعم مرفق القضاء الإداري

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرًا ملكيًّا بترقية وتعيين 17 قاضيًا بديوان المظالم.

وأوضح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أن الأمر الملكي تضمّن ترقية قاضيين إلى درجة (وكيل محكمة/ب) وترقية قاضٍ إلى درجة (قاضي/ب) وتعيين أربعة قضاة على درجة (قاضي/ب) وتعيين عشرة قضاة على درجة (ملازم قضائي).

وأكد الدكتور "اليوسف" أن الأمر الملكي الكريم يأتي ليؤكد حرص القيادة على كل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري وتطوير أدائه وسير العمل به، وتدعيمه بالكفاءات القضائية؛ للوصول إلى تحقيق العدالة ورد المظالم.