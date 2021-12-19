انطلاق بطولة رماية الأطباق "سكيت وتراب"

في درجات المبتدئين والأولى والممتاز

انطلقت، اليوم الأحد، منافسات بطولة المملكة للرماية على الأطباق "سكيت وتراب" الدرجات الثلاثة "المبتدئين، الأولى، الممتاز".

تستمر المنافسات حتى يوم الخميس 23 ديسمبر الجاري، على ميادين الرماية بمدينة تدريب الأمن العام بمنطقة الرياض "مقر الاتحاد".

ويدير البطولة تحكيمياً ثمانية حكام، برئاسة الحكم الدولي محمد العسيري.