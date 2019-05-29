وزير الخارجية يبحث مع نظيره السنغالي العلاقات الثنائية بين البلدين

استعرضا الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة

استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف بمكتبه بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة اليوم؛ وزير الخارجية السنغالي امادو باه.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة في العديد من المجالات، بالإضافة إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السنغال فهد بن علي الدوسري.