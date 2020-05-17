أمير حائل يوجّه بتمديد فترة المسح الاستقصائي للعمالة

سكان "العزيزية" يثمنون حرصه على صحة الجميع

وجّه أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد، رئيس اللجنة العليا لمركز إدارة الأزمات بمنطقة حائل، بتمديد حملة المسح الاستقصائي المكثف لمساكن العمالة ولمدة خمسة أيام أخرى ابتداءً من أمس السبت، وذلك بحسب ما ذكره مدير صحة حائل الدكتور حمود الشمري، على حسابه بتويتر.

وكانت حملة المسح الأولى بدأت مساء الاثنين 11 مايو 2020، وانتهت مساء أول من أمس الجمعة 15 مايو 2020، وأسفرت عن رصد 585 حالة اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، في الأحياء التي خضعت للمسح الاستقصائي المكثف، والتي تقطنها العمالة في "العزيزية والمنطقة الصناعية وإسكان عمالة الشركات الكبرى بالمنطقة، إذ تم تحويلها لأخذ العينة.

وفي إحصائية أعلنتها "صحة حائل"، مساء اليوم، أن فريق المسح في مدته الأولى فحص 16364 مقيمًا في 3118 سكنًا في تلك الأحياء، وشارك بها 15 فرقة، بواقع ست ساعات في اليوم لكل فرقة، وبأكثر من 83 عضوًا مشاركًا، و15 مشاركًا من فريق صحة حائل التطوعي، وثماني جهات من القطاع الصحي الخاص، وبمجموع 450 ساعة عمل لجميع الفرق.

ورحب السكان السعوديون القاطنون في حي العزيزة، الحي الأكثر عمالة بمدينة حائل، بتوجيه أمير المنطقة باستمرار المسح لفترة خمسة أيام مقبلة، وحرصه على صحة الجميع من مواطنين ومقيمين، مؤكدين أن زيادة حالات الاشتباه خلال المسح أمر مطمئن لهم جميعًا، بعد أن قامت صحة حائل بجهود كبيرة لكشف أماكن انتشار الفيروس، ومن ثم احتوائه، والقضاء عليه -إن شاء الله-.

وأضافوا لـ"سبق": "نسعد كثيرًا ونحن نرى المشاركين في المسح، يتوزعون بين المنازل بالحي، وسير عملهم بكفاءة عالية، وبروح الفريق الواحد وفق ما خطط له".

وعن استجابة العمالة في الحي لإجراء المسح، أكدوا أن بداية الأمر كان هناك تخوف بين أوساط العمالة، إلا أنه بعد ثبوت حالة إيجابية في الحي، الأسبوع قبل الماضي، جعلهم يسارعون للكشف، وشهد المسح خلال الخمسة الأيام الماضية، إقبالاً لافتًا وسط إجراءات صحية من الفرق التي تجري الفحوص لجميع العمالة دون تلامس، ومن ثم تتم عملية أخذ المسحة للفحص، والتأكد من الإصابة أو عدمها في مدة لا تتجاوز الدقيقتين لكل شخص، وذلك بفضل الله، ثم أحدث الأجهزة والتقنيات، وتميز الكوادر الصحية الرسمي منها والمتطوع، الذين تم تدريبهم وتأهيلهم وفقًا لأعلى المعايير.

وأكد المواطنون ملاحظة أن الأولوية في إجراء الفحص تُعطى لمن لديهم أعراض مرضية، وكبار السن، ولمن لديهم أمراض مزمنة، مثمنين لمدير صحة حائل الدكتور حمود الشمري، دوره الكبير في الإشراف المباشر على المسح.