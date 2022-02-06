الرياض .. الإطاحة بـ(3) مخالفين لنظام الإقامة لجمعهم أموالاً مجهولة المصدر

قاموا بتحويلها لخارج السعودية بطرق غير مشروعة.. وأُحيلوا للنيابة العامة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن شرطة المنطقة قبضت على (3) مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية؛ لجمعهم أموالاً مجهولة المصدر، وتحويلها إلى خارج السعودية بطرق غير مشروعة، بالتعاون مع شخص من الجنسية ذاتها خارج السعودية، وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.

شرطة الرياض النيابة العامة

0

06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443 12:44 AM

قاموا بتحويلها لخارج السعودية بطرق غير مشروعة.. وأُحيلوا للنيابة العامة

الرياض .. الإطاحة بـ(3) مخالفين لنظام الإقامة لجمعهم أموالاً مجهولة المصدر

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

2 744

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن شرطة المنطقة قبضت على (3) مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية؛ لجمعهم أموالاً مجهولة المصدر، وتحويلها إلى خارج السعودية بطرق غير مشروعة، بالتعاون مع شخص من الجنسية ذاتها خارج السعودية، وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

شرطة الرياض النيابة العامة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022