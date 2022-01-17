أمين الرياض يطلق منصة "مقترحات السكان" لاستقبال الأفكار التطويرية

لإشراكهم في تطوير المدينة

أطلق الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض، منصة "مقترحات السكان" التي تهدف إلى إشراك الأهالي في تحسين مستوى الخدمات البلدية، والارتقاء بجودة الحياة في المدينة، من خلال تقديم الأفكار الإبداعية والمقترحات البناءة التي من شأنها أن تسهم في تحقيق المستهدفات الطموحة للعاصمة في ضوء رؤية السعودية 2030.

وحدَّدت الأمانة من خلال الموقع المخصص للمنصة شروط قبول الأفكار التطويرية، التي تمثلت في حداثة الفكرة وأصالتها، وقابليتها للتنفيذ، ومساهمتها في خدمة المدينة وساكنيها، إلى جانب تحقيقها الأثر الإيجابي.

وتمرُّ الفكرة عبر خمس مراحل، تبدأ باستقبالها، ثم فرزها ودراستها، وتليها مرحلة التواصل مع مقدمها، والبدء بأعمال تنفيذها وفق جدول زمني محدد، وفي إطار خطة تنفيذية واضحة. ويتم التواصل مع مقدم المقترح خلال مراحل التنفيذ.

ويهدف إطلاق منصة "مقترحات السكان" إلى إشراكهم في تطوير المدينة إيمانًا بما لديهم من أفكار ثرية وإبداعية قادرة على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في العاصمة.