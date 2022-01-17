"الصحة": إعطاء أكثر من 54 مليون جرعة لقاح كورونا

قالت وزارة الصحة، اليوم، إنه -بفضل الله- تمّ إعطاء أكثر من (54,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19)، حتى الآن، في مناطق المملكة كافة.
ودعت الوزارة، الجميع، إلى المبادرة وتلقي اللقاح، وقالت: #خذ_الخطوة، خذ اللقاح وسجّل الآن عبر تطبيق صحتي.
قالت: في المناطق كافة.. خذ الخطوة وسجل الآن
قالت وزارة الصحة، اليوم، إنه -بفضل الله- تمّ إعطاء أكثر من (54,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19)، حتى الآن، في مناطق المملكة كافة.
ودعت الوزارة، الجميع، إلى المبادرة وتلقي اللقاح، وقالت: #خذ_الخطوة، خذ اللقاح وسجّل الآن عبر تطبيق صحتي.