"الأرصاد" ينبه 7 مناطق: أتربة مثارة وموجة باردة وضباب مع تدنٍ للرؤية الأفقية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية والباحة وعسير وتبوك وحائل والجوف والحدود الشمالية.



وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية، وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الجمعة .



ونبه المركز منطقة الجوف بأنها تشهد موجة باردة وتكون للصقيع، وتشمل الحالة أبو عجرم والقريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.



وتشهد منطقة الحدود الشمالية موجة باردة وتكون للصقيع، وتشمل الحالة طريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.



وكذلك تشهد حائل موجة باردة، وتشمل الحالة الحائط والشملي والغزالة وبقعاء وحائل وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.



ونبه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد موجة باردة وتكون للصقيع، وتشمل الحالة الديسة وتبوك والمعظم وتيماء وحالة عمار، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.



وتشهد منطقة عسير ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.



وتشهد منطقة الباحة أيضًا ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.