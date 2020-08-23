انقلاب حراري متأخر.. "كراني" يتحدث عن كتلة ساخنة تؤثر على هذه المناطق

قال: تستمر حتى بداية سبتمبر والمصايف تتمتع باعتدال يميل للبرودة ليلا

توقع خبير الأرصاد حسن كراني أن تكون أجواء: الوسطى، الشرقية، الغربية، ومنطقة الربع الخالي تحت تأثير كتلة هوائية ساخنة حتى بداية سبتمبر كدلالة لتأخر الاعتدال الحراري.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: بينما الشمال وخاصة شمال غرب والمصايف يتمتعان باعتدال حراري يميل للبرودة ليلا، خاصة على المصايف.. والله اعلم.