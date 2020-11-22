تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤي.. تبدأ من 9 صباحًا حتى 6 مساء

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم الأحد بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمنت نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والمهد).

وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة السادسة مساء.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس المدينة المنورة

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22 نوفمبر 2020 - 7 ربيع الآخر 1442 08:23 AM

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤي.. تبدأ من 9 صباحًا حتى 6 مساء

تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم الأحد بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمنت نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والمهد).

وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة السادسة مساء.

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الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس المدينة المنورة

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