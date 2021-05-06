انخفاض سعر خام "برنت".. 68.73 دولاراً للبرميل

مع تراجع سعر نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة صباح اليوم بنسبة 0.33%، ما يعادل 0.23 دولاراً أمريكياً إلى 68.73 دولاراً أمريكياً للبرميل.

كما تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0.41% أو ما يعادل 0.27 دولاراً، عند 65.36 دولاراً أمريكياً للبرميل.