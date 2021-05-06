انخفاض سعر خام "برنت".. 68.73 دولاراً للبرميل

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة صباح اليوم بنسبة 0.33%، ما يعادل 0.23 دولاراً أمريكياً إلى 68.73 دولاراً أمريكياً للبرميل.
كما تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0.41% أو ما يعادل 0.27 دولاراً، عند 65.36 دولاراً أمريكياً للبرميل.النفط أسعار النفط
مع تراجع سعر نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي
انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة صباح اليوم بنسبة 0.33%، ما يعادل 0.23 دولاراً أمريكياً إلى 68.73 دولاراً أمريكياً للبرميل.
كما تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0.41% أو ما يعادل 0.27 دولاراً، عند 65.36 دولاراً أمريكياً للبرميل.