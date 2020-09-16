أسعار النفط تواصل ارتفاعها.. وبرنت عند 41.10 دولار للبرميل

رويترز: عقود خام "نايمكس" الأمريكي صعدت بنسبة 1.7%

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء وسط مراقبة آخر مستجدات إعصار "سالي" الذي تسبب في تعطل نسبة كبيرة من إنتاج الولايات المتحدة من الخام، وقبيل صدور بيانات المخزونات الأمريكية.

ومع اقتراب إعصار "سالي" من ساحل الخليج تعطل ما يزيد على 25% من إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز الطبيعي، كما تم إغلاق موانئ التصدير أمس الثلاثاء، وفقاً لوكالة "رويترز".

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم نوفمبر بنحو 1.4% إلى 41.10 دولار للبرميل، في الساعة 08:50 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 1.7% عند 38.93 دولار للبرميل.

وكشفت تقديرات معهد البترول الأمريكي تراجع مخزونات النفط 9.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، فيما من المقرر صدور البيانات الرسمية عن إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق اليوم.