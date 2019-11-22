"الحرس الوطني" تحدد أوقات استقبال المقبولين والمقبولات لوظائفها.. هنا الأسماء

شددت على ضرورة الالتزام بالوقت المحدد وإحضار المتطلبات

أعلنت وزارة الحرس الوطني عن أسماء المقبولين ممن تقدموا على عدد من الوظائف للرجال والنساء، والمعلنة عنها بالموقع الإلكتروني للوزارة بالتعاون مع منظومة التوظيف الحكومي "جدارة" بتاريخ 1440/11/18هـ.

وأكدت الوزارة على المقبولين الحضور إلى مركز التدريب والبرامج الثقافية بمدينة الملك عبدالعزيز السكنية بخشم العان؛ لاستكمال إجراءات الكشف الطبي، مع إحضار أصل الهوية الوطنية وثلاث صور شخصية ملونة حديثة مقاس (٤x٦)، وخطاب مختوم من البنك يحتوي على حساب الآيبان.

وأشارت الوزارة إلى أن استقبال المقبولين من الرجال لمدة يومين اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1441/03/27هـ.

وأضافت وزارة الحرس الوطني أن استقبال المقبولات من النساء لمدة يوم واحد هو يوم الثلاثاء الموافق 1441/03/29هـ.

أسماء المقبولين

أسماء المقبولات