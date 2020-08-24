محافظ "المواصفات السعودية" يستقبل سفير أفغانستان لدى المملكة

بحثا آليات تعزيز وتوثيق العلاقات الثنائية في مجالات المعايير والجودة

استقبل محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة د.سعد بن عثمان القصبي، سفير جمهورية أفغانستان الإسلامية بالمملكة، أحمد جاويد مجددي، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات الثنائية بين المواصفات السعودية والجهات العالمية المناظرة.



وبحث الجانبان آليات تعزيز وتوثيق العلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية أفغانستان الإسلامية، في مجال المواصفات القياسية، والمعايرة والجودة، انطلاقاً من العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين.



صاحب السفير خلال الزيارة وفد رفيع المستوى، ضمّ نائب السفير المستشار عبيدالله عطائي، والملحق التجاري محمد رياض سادات، وكذلك المسؤول الاقتصادي خليل بلخي، ومسؤول العلاقات العامة بالسفارة الأفغانية بالمملكة سيد عبداللطيف هروي.



يشار إلى أن جمهورية أفغانستان من الدول الإسلامية الأعضاء في معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية "SMIIC"، والمنظمة الدولية للتقييس "ISO".